ஜீன்ஸ் வாங்கப்போறீங்களா..! இந்த 5 விஷயத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க...

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் இளம்பெண்களுக்கு ஏற்ற ஆடையாக ஜீன்ஸ் உள்ளது. இது அணிவதற்கு எளியதாகவும், ஸ்டைலாக இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஜீன்ஸ் வாங்கும் போது பெரும்பாலும் ஒரு போராட்டமாக இருக்கலாம். கடைக்குச் செல்வது சிரமம் அல்லது அவசரத்தில் பெண்கள் ஜீன்ஸ் வாங்கும் போது சரியானதை வாங்காமல் போவது. அவ்வாறு வாங்கி அணியும்போது, சில நேரங்களில் இடுப்பைச் சுற்றி சரியாகப் பொருந்தாது. இதைவிட ஆன்லைனில் வாங்கினால், சரியானதைப் பெறுவது இன்னும் கடினமாகிவிடும்.
இதனால் இளம்பெண்களால் அதிகம் விரும்பப்படும் ஜீன்ஸை வாங்கும்போது 5 விஷயங்களை கவனித்தால் போதும். உங்களுக்கென பிரத்யேகமான ஜீன்ஸை அணியலாம்.
* ஜீன்ஸ் வாங்கும்போது, பின்புறத்தில் V-வடிவ தையல் இருக்கிறதா என்றுபார்க்கவும். V-வடிவ தையல் இல்லாமல், பின்புறத்தில் சரியான இடம் இல்லாமல் போகும், இதனால் இடுப்பு பகுதி தட்டையாகவும் சுருக்கப்பட்டதாகவும் தோன்றும்.
* உங்கள் ஜீன்ஸை மடித்து, இரண்டு விரல் இடைவெளி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். இடைவெளி இரண்டு விரல்களுக்குக் குறைவாக இருந்தால், ஜீன்ஸ் மிகவும் இறுக்கமாக இருக்கும், மேலும் அது உங்கள் சருமத்தில் உராய்வது மட்டுமல்லாமல், அசிங்கமாகத் தோன்றும் மடிப்புகளையும் உருவாக்கும்.
* பெல்ட் சுழல்கள் மிகச் சிறியதாக இருந்தால், ஜீன்ஸ் எளிதில் கிழிந்துவிடும். சற்று பெரிய சுழல்கள் கொண்ட ஜீன்ஸ் இடுப்பைச் சுற்றி சிறந்த பிடியை வழங்குகிறது மற்றும் எளிதில் கிழிக்காது.
* ஜிப்பரைச் சுற்றியுள்ள துணி ஜீன்ஸைப் போலவே இருக்க வேண்டும். ஜிப்பர் பகுதி உயர் தரத்தில் இல்லாவிட்டால், ஜீன்ஸ் விரைவாக தேய்ந்துவிடும்.
* ஜீன்ஸ் வாங்கும்போது, துணியை சரிபார்க்க மறக்காதீர்கள். 100% பருத்தியால் செய்யப்பட்ட ஜீன்ஸைத் தவிர்க்கவும். இந்த ஜீன்ஸ் எளிதில் கிழிந்துவிடும். பருத்தியுடன் சுமார் 3% ஸ்பான்டெக்ஸ் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஜீன்ஸ் நல்லது மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும்.