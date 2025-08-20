என் மலர்
பொது மருத்துவம்
ரீல்ஸ் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்தால் கண்களுக்கு ஆபத்து - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
- திரை பிரகாசம் மற்றும் தீவிர மாற்றங்கள் காரணமாக கண் சிமிட்டும் வீதத்தைக் குறைக்கிறது.
- கண் சோர்வு, கழுத்து வலி மற்றும் கை சோர்வு போன்ற அறிகுறிகள் அடங்கும்.
இன்றைய காலத்தில் ஸ்மார்ட்போன் என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்றாக வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது. மொபைலில் நேரத்தை செலவிழக்கும் பலர் உடன் இருப்பவர்களிடம் பேச கூட மறுக்கிறார்கள். எந்நேரமும் ஸ்மார்ட்போனில் மூழ்கி கிடப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறித்து தெரிந்தாலும் அதை பற்றி கண்டுகொள்வதில்லை.
எந்நேரமும் ஸ்மார்ட்போனிலேயே மூழ்கி இருக்கிறாயே? என்று கேட்டால் வீடியோ, ரீல்ஸ் தான் பார்க்கிறேன். அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்று கேட்பார்கள். அப்படி பட்டவர்களுக்கு தான் புதிய ஆய்வு முடிவு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
ஜர்னல் ஆஃப் ஐ மூவ்மென்ட் ரிசர்ச் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில், டிஜிட்டல் சாதனங்களில் செலவிடும் நேரம் மட்டுமல்ல, பயன்படுத்தப்படும் உள்ளடக்க வகையும் கண் சோர்வை ஏற்படுத்தும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நீண்ட நேரம் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துவது, ஒரே நேரத்தில் 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் பயன்படுத்துவது ஆகியவை மனநல கோளாறுகள் உட்பட உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். டிஜிட்டல் சாதனங்கள் மற்றும் அவற்றின் நீல ஒளியை நீண்ட நேரம் வெளிப்படுத்துவது டிஜிட்டல் கண் சோர்வு, தூக்கக் கோளாறுகள் மற்றும் பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது.
ஆய்வில், ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டில் 1 மணிநேரம் மின் புத்தக வாசிப்பு, வீடியோ பார்த்தல் மற்றும் சமூக ஊடக ரீல்கள் (குறுகிய வீடியோக்கள்) ஆகியவற்றின் போது கண் செயல்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டது.
"சமூக ஊடக ரீல்கள் அதிகரித்த திரை மாறுபாடுகளைக் காட்டுகின்றன, இது தொடர்ச்சியான திரை பிரகாசம் மற்றும் தீவிர மாற்றங்கள் காரணமாக கண் சிமிட்டும் வீதத்தைக் குறைக்கிறது. இந்த கண் சிமிட்டும் வீதக் குறைப்பு மற்றும் இடை-சிமிட்டும் இடைவெளி அல்லது கண் சிமிட்டும் விரிவின் அதிகரிப்பு பார்வை சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்" என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கினர்.
அசௌகரியத்தைப் பொறுத்தவரை, ஆய்வுக்குட்பட்டவர்களில் 60 சதவீதம் பேர் நீண்ட நேரம் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்திய பிறகு லேசானது முதல் கடுமையானது வரையிலான அசௌகரியத்தை அனுபவித்தனர். இதில் கண் சோர்வு, கழுத்து வலி மற்றும் கை சோர்வு போன்ற அறிகுறிகள் அடங்கும்.
மேலும், பதிலளித்தவர்களில் 83 சதவீதம் பேர் பதட்டம், தூக்கக் கலக்கம் அல்லது மன சோர்வு போன்ற சில வகையான மனநல கோளாறுகளை அனுபவிப்பதாகக் குறிப்பிட்டனர். அசௌகரியத்தைக் குறைக்க, ஆய்வுக்குட்பட்டவர்களில் 40 சதவீதம் பேர் நீல ஒளி வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது திரை வெளிப்பாட்டின் தாக்கத்தைக் குறைக்க டார்க் பயன்முறை அமைப்புகளை இயக்குதல் போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
எது, எப்படியோ அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பார்கள். அதுபோல் தான் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு பயன்படுத்தினால் நன்மை...