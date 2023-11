வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்: முதல் இன்னிங்சில் 317 ரன்களில் நியூசிலாந்து ஆல் அவுட்

நியூசிலாந்து - வங்காளதேசம் அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 28-ந் தேதி தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற வங்களாதேசம் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய வங்காளதேசம் அணி முதல் நாள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 310 ரன்கள் எடுத்தது.

இதனையடுத்து 2-வது நாள் ஆட்டம் நேற்று தொடங்கியது. முதல் ஓவரின் முதல் பந்திலேயே சவுத்தி விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இதனால் வங்களாதேசம் அணி முதல் இன்னிங்சில் 310 ரன்கள் எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் பிலிப்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும் அஜாஸ் படேல், ஜெமிசன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார்.

இதை தொடர்ந்து நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. வில்லியம்சனின் சதம் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 2-ம் நாள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 266 ரன்கள் எடுத்தது. ஜெமிசன் 7 ரன்னிலும் சவுத்தி 1 ரன்னிலும் களத்தில் இருந்தனர்.

