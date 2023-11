ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டிங் தேர்வு

50 ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இதுவரை நடந்து முடிந்துள்ள லீக் ஆட்டங்களின் முடிவில் இந்தியா, தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி உள்ளன.

இந்நிலையில் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் இன்று ஆஸ்திரேலியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

கம்மின்ஸ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலியா 5 வெற்றியுடன் 10 புள்ளிகள் பெற்று 3-வது இடத்தில் இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு வெற்றியை ருசித்தால் அரைஇறுதியை உறுதி செய்து விடும் நிலையில் உள்ளது.

