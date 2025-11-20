நாளை ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாகும் படங்கள்...

Live
      20 Nov 2025
      
      

      திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், நாளை எந்தெந்த திரைப்படங்கள் ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாக உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

      டீசல்

      அறிமுக இயக்குநர் சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கி, ஹரீஷ் கல்யாண் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் டீசல். இந்த படத்தில் அதுல்யா ரவி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படம் சிம்பிளி சௌத் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

      பைசன்

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம் 'பைசன்'. இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். கபடி வீரரின் வாழ்க்கையை தத்துரூபமாக வெளிப்படுத்தி உள்ள 'பைசன்' படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தமிழில் வரவேற்பை பெற்ற 'பைசன்' படம் விரைவில் தெலுங்கில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. பலதரப்பு மக்களையும் கவர்ந்த 'பைசன்' உலகளவில் இதுவரை ரூ.70 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே, 'பைசன்' படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

      தி ஃபேமிலி மேன் சீசன் 3

      தி ஃபேமிலி மேன் வெப் தொடரின் சீசன் 3 நாளை முதல் அமேசான் பிரைமில் வெளியாக உள்ளது. கடந்த இரண்டு சீசன்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதை தொடர்ந்து மூன்றாவது சீசன் மீது ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறார்கள். இந்த சீசனில் மனோஜ் பாஜ்பாய், பிரியாமணி, ஷாரிஃப் ஹாம்ஷி, ஆஷ்லேஷா தாக்கூர், ஸ்ரேயா தன்வந்தரி மற்றும் வேதாந்த் சின்ஹா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளார்கள். இந்த சீசனை தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் கண்டு களிக்கலாம்.

      தி பெங்கால் ஃபைல்ஸ்

      விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கியுள்ள இப்படம் 1946-ம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் நடந்த இந்து இனப்படுகொலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேற்கு வங்கத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியிட தடை செய்யப்பட்ட இப்படம் நாளை முதல் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

      உசிரு

      குறிப்பிட்ட தேதிகளில் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள். இப்படத்தில் போலீஸ்காரராக உள்ள திலக் சேகரின் மனைவி கர்ப்பமாக இருப்பதால் அவருக்கு இந்த வழக்கு தனிப்பட்ட விஷயமாக மாறுகிறது. இதனால் ஆபத்தில் இருந்து மனைவியை எப்படி காப்பாறுகிறார் என்பதை திரில்லராக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னட நடிகர் திலக் சேகர் போலீஸ்காரராக முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். திலக் சேகரின் மனைவியாக பிரியா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இப்படத்தை நாளை முதல் சன் நெக்ஸ்ட் ஓ.டி.டி. தளத்தில் காணலாம்.

