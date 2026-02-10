Live
      இந்த வாரம் OTT- யில் வெளியாகும் படங்கள் குறித்து ஓர் பார்வை
      இந்த வாரம் OTT- யில் வெளியாகும் படங்கள் குறித்து ஓர் பார்வை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 1:17 PM IST
      • கடந்த மாதம் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி மாபெரும் வசூல் குவித்தது.
      • வெப் சீரிஸ்களும், ஆங்கிலம், இந்தி திரைப்படங்களும் ஓ.டி.டி.தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

      திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்த திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் எந்தெந்த ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாக உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

      மன சங்கர வர பிரசாத் காரு (Mana Shankara Vara Prasad Garu)

      அனில் ரவிபுடி எழுதி இயக்கிய தெலுங்கு அதிரடி நகைச்சுவைத் திரைப்படம் 'மன சங்கர வர பிரசாத் காரு'. இப்படத்தில் சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ், நயன்தாரா மற்றும் கேத்தரின் தெரசா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஈகோவால் பிரிந்துள்ள கணவன்- மனைவி தொடர்பாக குடும்ப பின்னணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படம் நாளை (பிப்.11) முதல் ஜீ5 ஓ.டி.டி. தளத்தில் பார்க்கலாம்.

      கோஹ்ரா சீசன் 2 (Kohrra Season 2)

      கோஹ்ரா சீசன் 2 என்பது சுதிப் சர்மா, குஞ்சித் சோப்ரா, டிகி சிசோடியா ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டு ரன்தீப் ஜா இயக்கிய நெட்ஃபிளிக்ஸில் ஒரு கிரைம் திரில்லர் போலீஸ் தொடர் ஆகும். இத்தொடர் நாளை (பிப்.11) முதல் நெட் ஃபிளிக்ஸ் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாகிறது.

      Baby Girl

      வருண் வர்மா இயக்கத்தில் நிவின் பாலி, அபிமன்யு ஷம்மி திலகன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வெளியான படம் Baby Girl. நிவின் பாலி வேலை பார்க்கும் மருத்துவமனையில் பிறந்து 3 நாட்களே ஆன குழந்தை காணாமல் போகிறது. குழந்தையை காணாமல் போன விவகாரத்தில் நிவின் பாலி சிக்கிக்கொள்கிறார். அவர் து அதிலிருந்து எப்படி தப்பித்தார்? குழந்தை மீட்கப்பட்டதா? என்பதா படத்தின் கதைக்கரு. இப்படம் கடந்த மாதம் வெளியான நிலையில், நாளை மறுநாள் (பிப்.12) முதல் சோனி லைவ் ஓ.டி.டி. தளத்தில் கண்டு மகிழலாம்.

      தலைவர் தம்பி தலைமையில்...

      நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கத்தில் நடிகர் ஜீவாவின் 45 ஆவது படம் 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்'. இப்படம் கடந்த மாதம் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி மாபெரும் வசூல் குவித்தது. இந்த நிலையில், அரசியல் கலந்த நகைச்சுவை படமான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படம் நாளை மறுநாள் (பிப்.11) முதல் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

      பிரிடேட்டர்: பேட்லேண்ட்ஸ் (Predator Badlands)

      பிரிடேட்டர் தொடரின் ஏழாவது பாகமான பிரிடேட்டர்: பேட்லேண்ட்ஸ், எல்லே ஃபான்னிங் மற்றும் டிமிட்ரியஸ் ஸ்கஸ்டர்-கோலோஅமடாங்கி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். டான் டிராக்டன்பெர்க் இயக்கிய இந்தப் படம், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. கிட்டத்தட்ட 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு, பிரிடேட்டர்: பேட்லேண்ட்ஸ் ஜியோஹாட்ஸ்டார் ஓ.டி.டி. தளத்தில் நாளை மறுநாள் (பிப்.12) முதல் வெளியாகிறது.

      தி கன்ஜூரிங்: லாஸ்ட் ரைட்ஸ் (The Conjuring Last Rites)

      தி கன்ஜூரிங்: லாஸ்ட் ரைட்ஸ் என்பது மைக்கேல் சாவ்ஸ் இயக்கிய ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட திகில் படமாகும். மேலும் இயன் கோல்ட்பர்க், ரிச்சர்ட் நெய்ங் மற்றும் டேவிட் லெஸ்லி ஜான்சன்-மெக்கோல்ட்ரிக் ஆகியோரால் எழுதப்பட்டது. இந்தப் படம் தி கன்ஜூரிங் திரைப்படத் தொடரின் ஒன்பதாவது பாகமாகும். மேலும் இது ஸ்மர்ல் பேய் வழக்கின் நிஜ வாழ்க்கை விசாரணைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதனை தொடர்ந்து ஜியோஹாட்ஸ்டார் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.13) முதல் வெளியாகிறது.

      இதனிடையே 20-க்கும் மேற்பட்ட வெப் சீரிஸ்களும், ஆங்கிலம், இந்தி திரைப்படங்களும் ஓ.டி.டி.தளத்தில் வெளியாக உள்ளன.

