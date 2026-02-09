என் மலர்
'பூக்கி' படத்தின் சாட்டிலைட் மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமத்தை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்
- விஜய் ஆண்டனியும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.
- இப்படம் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை அன்று வெளியாக உள்ளது.
விஜய் ஆண்டனி தற்போது ‛பூக்கி' என்ற படத்தை தயாரித்துள்ளார். இதில் விஜய் ஆண்டனியின் அக்கா மகனும், சில படங்களில் உதவி இயக்குநராகவும் பணியாற்றிய அஜய் தீஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். சலீம் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய கணேஷ் சந்திரா ‛பூக்கி' படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் நடிகை தனுஷா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும் பாண்டியராஜன், சுனில், இந்துமதி மணிகண்டன், விவேக் பிரசன்னா, பிளாக் பாண்டி, ஆதித்யா கதிர், பிரியங்கா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். விஜய் ஆண்டனியும் இதில் நடித்துள்ளார்.
2K தலைமுறை காதலர்களின் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனைகளை மையமாக வைத்து கலக்கலான காமெடியுடன், பரபரப்பான திரைக்கதையில், இப்படம் உருவாகி உள்ளது. விஜய் ஆண்டனி இசையமைத்துள்ள இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை அன்று வெளியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், 'பூக்கி' படத்தின் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமத்தை பிரபல நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. அதன்படி, தொலைக்காட்சி உரிமத்தை ஜீ தமிழ் மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமத்தை ஜீ5 நிறுவனம் பெற்றுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.