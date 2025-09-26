என் மலர்tooltip icon
      யாஷ் பாடிகார்டுக்கு இத்தனை லட்சம் சம்பளமா?- வாயடைக்கும் ரசிகர்கள்
      யாஷ் 'பாடிகார்டு'க்கு இத்தனை லட்சம் சம்பளமா?- வாயடைக்கும் ரசிகர்கள்

      26 Sept 2025 8:02 AM IST
      • ‘பாடிகார்டு'க்கு வழங்கும் மாத சம்பளம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை வாயடைக்க செய்துள்ளது.
      • ‘பாடிகார்டு’க்கு மட்டுமே அதிக சம்பளம் வழங்கும் நடிகராக மாறி போயிருக்கிறார், யாஷ்.

      'கே.ஜி.எப்.' படத்துக்கு பிறகு, இந்திய அளவில் பேசப்படும் நடிகராக மாறிவிட்டார் யாஷ். யாஷ் தற்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் 'டாக்சிக்' படத்திலும், நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் 'ராமாயணா' படத்திலும் (ராவணன் கதாபாத்திரத்தில்) நடித்து வருகிறார்.

      இதற்கிடையில் யாஷ் தனது 'பாடிகார்டு'க்கு வழங்கும் மாத சம்பளம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை வாயடைக்க செய்துள்ளது.

      யாஷ் 'பாடிகார்டு' ஆன சீனிவாஸ் என்பவருக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.10 லட்சத்து 40 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறதாம். இதனால் கார், மோட்டார் சைக்கிள் என பந்தா ஆசாமியாக அவர் வலம் வருகிறார்.

      அந்தவகையில் 'பாடிகார்டு'க்கு மட்டுமே அதிக சம்பளம் வழங்கும் நடிகராக மாறி போயிருக்கிறார், யாஷ். சமூகம் பெரிய இடம் தான் போல...

