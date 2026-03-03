Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      வித் லவ் திரைப்படத்தின் ஓ.டி.டி. அப்டேட்!
      X

      வித் லவ் திரைப்படத்தின் ஓ.டி.டி. அப்டேட்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 March 2026 2:40 PM IST
      உலகளவில் ரூ. 25 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது.

      சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ள படம் 'வித் லவ்'. இப்படத்தின் மூலம் அபிஷன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார். அபிஷன் ஜீவிந்த் முன்னதாக தமிழில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்ற "டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி" படத்தின் இயக்குநர் ஆவார்.

      காதல் கதையை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட "வித் லவ்" படத்தில் காவ்யா அனில், ஹரிஷ்குமார், சச்சின் நாச்சியப்பன், தேனி முருகன், ஆர்.ஜே. ஆனந்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்தனர். இந்தப் படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்தார். வித் லவ் திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 35 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது.

      இந்நிலையில், வித் லவ் படத்தின் ஓ.டி.டி. அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இந்தத் திரைப்படம் மார்ச் 6-ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரையரங்குகளில் பெரும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்தப் படத்தின் ஓ.டி.டி. ரிலீஸ் அப்டேட் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

      வித் லவ் With Love 
      Next Story
      ×
        X