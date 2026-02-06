என் மலர்
"வித் லவ்" படத்தின் முதல் காட்சி... திரையரங்கில் கண்கலங்கிய அனஸ்வரா ராஜன்
- அபிஷன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.
- படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ள படம் 'வித் லவ்'. இப்படத்தின் மூலம் அபிஷன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார். அபிஷன் ஜீவிந்த் முன்னதாக தமிழில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்ற "டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி" படத்தின் இயக்குநர் ஆவார்.
காதல் கதையை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டு இருக்கும் "வித் லவ்" படத்தில் காவ்யா அனில், ஹரிஷ்குமார், சச்சின் நாச்சியப்பன், தேனி முருகன், ஆர்.ஜே. ஆனந்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வித் லவ் திரைப்படம் இன்று வெளியானது. படம் வெளியான நிலையில், வித் லவ் படக்குழுவினர் சென்னையில் உள்ள திரையரங்கு ஒன்றிற்கு படத்தின் முதல் காட்சியை காண சென்றனர். அப்போது ரசிகர்களிடம் உரையாடிய நடிகை அனஸ்வரா ராஜன், மேடையில் கண்கலங்கினார்.
திரையரங்கில் பேசிய அன்ஸ்வரா ராஜன், "எல்லோருக்கும் வணக்கம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, என்ன சொல்றதுனு தெரியல. என்னால சொல்ல முடியல. இந்தப் படத்தின் முதல் நாள், முதல் காட்சியை காண வந்த உங்களுக்கு நன்றி. இந்தப் படத்திற்கு ஆதரவு கொடுங்க," என்று கூறும் போதே கண்கலங்கினார். உடனே திரையரங்கில் இருந்த ரசிகர்கள் அவரது பெயரை கூறி ஆரவாரம் செய்தனர்.