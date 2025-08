விஜய் தேவரகொண்டாவின் Kingdom படத்தின் 3 நாள் வசூல் விவரம்

A Rampage fit for a King ? #Kingdom SMASHES ?? ??+ ????????? ????? ?? ? ????& All set to end the weekend with a BLOCKBUSTER houseful Sunday ???️ - https://t.co/4rCYFkA5dI#BoxOfficeBlockbusterKingdom@TheDeverakonda @anirudhofficial @gowtam19… pic.twitter.com/3nvQLbeqM2