என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
கார் விபத்தில் சிக்கினார் விஜய் தேவரகொண்டா
கால்நடைகளை ஏற்றிச்சென்ற வாகனம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா சென்ற கார் விபத்தில் சிக்கியது.
தெலுங்கானா மாநிலம் கத்வால் பகுதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விஜய் தேவரகொண்டா கார் சென்றபோது கால்நடைகளை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
கார் சேதமடைந்த நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டா காயங்கள் இன்றி உயிர் தப்பினார்.
புட்டபர்த்திக்கு சென்றுவிட்டு ஐதராபாத் திரும்பியபோது விஜய் தேவரகொண்டா சென்ற கார் விபத்தில் சிக்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Next Story