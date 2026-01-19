என் மலர்tooltip icon
      விஜய் ஆண்டனி வெளியிட்ட பூக்கி படத்தின் புரோமோ!
      விஜய் ஆண்டனி வெளியிட்ட 'பூக்கி' படத்தின் புரோமோ!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Jan 2026 11:56 PM IST (Updated: 19 Jan 2026 11:57 PM IST)
      விஜய் ஆண்டனியின் அக்கா மகன் நடிக்கிறார்.

      விஜய் ஆண்டனி தற்போது ‛பூக்கி' என்ற படத்தை தயாரித்துள்ளார். இதில் விஜய் ஆண்டனியின் அக்கா மகனும், சில படங்களில் உதவி இயக்குனராகவும் பணியாற்றிய அஜய் தீஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.

      சலீம் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய கணேஷ் சந்திரா ‛பூக்கி' படத்தை இயக்குகிறார். இதில் நடிகை தனுஷா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

      மேலும் பாண்டியராஜன், சுனில், இந்துமதி மணிகண்டன், விவேக் பிரசன்னா, பிளாக் பாண்டி, ஆதித்யா கதிர், பிரியங்கா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். விஜய் ஆண்டனியும் இதில் நடித்துள்ளார்.

      2கே தலைமுறை காதலர்களின் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சினைகளை மையமாக வைத்து கலக்கலான காமெடியுடன், பரபரப்பான திரைக்கதையில், இப்படம் உருவாகி உள்ளது.

      இப்படத்தின் புரோமோவை விஜய் ஆண்டனி இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

      காதலர்களான அஜய் திஷன் மற்றும் தனுஷா காதலைக் கைவிட எடுப்பதற்கான முயற்சியில் இருக்கும் காட்சிகள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன.

      'பூக்கி' திரைப்படம் வரும் பிப்ரவரி 13ம் தேதி வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

