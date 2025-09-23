Live
      சினிமா செய்திகள்

      வீரம் படத்தில் நடித்த குழந்தையா இவங்க! - நடிகையாக அறிமுகமாகும் யுவினா புகைப்படம் வைரல்
      வீரம் படத்தில் நடித்த குழந்தையா இவங்க! - நடிகையாக அறிமுகமாகும் யுவினா புகைப்படம் வைரல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 4:12 PM IST (Updated: 23 Sept 2025 4:13 PM IST)
      • ரைட் படத்தின் மூலம் யுவினா கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.
      • ரைட் படம் வருகிற 26 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

      சுப்ரமணியன் ரமேஷ்குமார் இயக்கத்தில் 'ரைட்' என்ற படம் உருவாகி இருக்கிறது. 'வீரம்' படத்தில் அஜித்துடன் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருந்த யுவினா இந்த படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.

      இப்படம் வருகிற 26 ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் நிலையில் படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியீட்டு விழா அண்மையில் சென்னையில் நடந்தது.

      விழாவில் பேசிய யுவினா, "அஜித்துடன் நான் இணைந்து நடித்ததால் மட்டுமே எனக்கு அடையாளம் கிடைத்திருக்கிறது. ரஜினியுடன் மீனா ஜோடியாக நடிப்பதை மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். ஆனால், இன்றைய காலக்கட்டத்தில் நான் அஜித்துக்கு ஜோடியாக நடித்தால் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அஜித்தும் அதனை விரும்ப மாட்டார்" என்று தெரிவித்தார்.

      இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வீரம் படத்தில் நடித்த குழந்தையா இவங்க என யுவினாவின் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலானது.

