Live
என் மலர்tooltip icon
    • Profile
    • Ramachandran Balasubramanian
    • rbalu13857@gmail.com
    • Logout
    முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

    சினிமா செய்திகள்

    உறியடி விஜய் குமார் நடித்துள்ள அறிவு படத்தின் #FirstLook போஸ்டர் வெளியீடு!
    X

    'உறியடி' விஜய் குமார் நடித்துள்ள அறிவு படத்தின் #FirstLook போஸ்டர் வெளியீடு!

    Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 1:37 PM IST
    • விஜய் குமார் தற்போது அறிவு என்ற புதிய படத்தில் நடித்துள்ளார்.
    • சத்யசிவா அறிவு படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

    'உறியடி', 'உறியடி 2', 'ஃபைட் கிளப்' என தொடர்ந்து மூன்று வெற்றி படங்களை அடுத்து விஜய் குமார் தற்போது அறிவு என்ற புதிய படத்தில் நடித்துள்ளார்.

    இயக்குநர் சத்யசிவா இயக்கியுள்ள இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மகளிர் தினத்தை ஒட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

    பெண் உரிமைகளை மையமாகக் கொண்டு வலுவான சமூகச் செய்தியுடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

    விஜய்குமார் உறியடி ஃபைட் க்ளப் vijaykumar uriyadi fight club 
    Next Story
    ×
    • Profile
    • Ramachandran Balasubramanian
    • rbalu13857@gmail.com
    • Logout
    X