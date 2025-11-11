என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      டிடிஎஃப் வாசனின் IPL படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ்
      X

      டிடிஎஃப் வாசனின் IPL படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Nov 2025 4:49 AM IST
      • கருணாநிதி இயக்கி உள்ள இப்படத்தை ஜி.ஆர். மதன் கிருஷ்ணன் தயாரித்துள்ளார்.
      • நடிகர் கிஷோர் மற்றும் நடிகை அபிராமி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து உள்ளனர்.

      பிரபல யூடியூப்பரும், சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் பெற்றவருமான டிடிஎஃப் வாசன் தற்போது படம் ஒன்றில் நடித்து உள்ளார். அப்படத்திற்கு ஐபிஎல் (Indian Penal Law) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

      இப்படத்தில் நடிகர் கிஷோர் மற்றும் நடிகை அபிராமி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து உள்ளனர். கருணாநிதி இயக்கி உள்ள இப்படத்தை ஜி.ஆர். மதன் கிருஷ்ணன் தயாரித்துள்ளார்.

      இப்படத்திற்கு அஷ்வின் வினாயகமூர்த்தி இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் "அப்போ இப்போ" பாடல் அண்மையில் வெளியானது. இந்நிலையில் படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      படம் வரும் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

      TTF Vasan டிடிஎஃப் வாசன் 
      Next Story
      ×
        X