      தனுஷின் இட்லி கடை படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ் அறிவிப்பு!
      தனுஷின் இட்லி கடை படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ் அறிவிப்பு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Sept 2025 6:22 PM IST
      இட்லி கடை திரைப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

      படத்திற்கான புரோமோசன் வேலைகளில் படக்குழு ஈடுபட்டு வருகிறது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. படத்தின் டிரெய்லரை வரும் 20 ஆம் தேதி வெளியிடப்போவதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

