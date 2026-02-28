Live
      அபர்ணதி நடிக்கும் வெஞ்சென்ஸ் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Feb 2026 4:22 PM IST (Updated: 28 Feb 2026 4:23 PM IST)
      • இறுகப்பற்று திரைப்படத்தில் அபர்ணதியின் கதாபாத்திரம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

      சின்னத்திரையில் ஆர்யா கலந்துக் கொண்ட எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்டு கவனம் பெற்றவர் நடிகை அபர்ணதி. இதைத்தொடர்ந்து 'தேன்', 'ஜெயில்' போன்ற படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானார்.

      இறுகப்பற்று திரைப்படத்தில் அபர்ணதியின் கதாபாத்திரம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. இந்நிலையில், அபர்ணதி அடுத்ததாக கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வெஞ்சென்ஸ் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ராகுல் அசோக் இயக்குகிறார். அருண் ராஜ் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

      ஏசி புரொடக்சன் தயாரிக்கும் இத்திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அரசியல் படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் டிரெய்லர் ரசிக்கும்வகையில் உள்ளதால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

