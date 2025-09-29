என் மலர்
நடிகர் சுதீர் ஆனந்த் நடிக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு
சுதிகாளி சுதீரின் புதிய படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அறிமுக இயக்குனர் பிரசன்ன குமார் கோட்டா இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தை வஜ்ர வராஹி சினிமாஸ் சார்பில் சிவா செர்ரி மற்றும் ரவிகிரண் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர்.
"ஹெய்லெசோ" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், சுதீர் ஹீரோவாக நடிக்கும் ஐந்தாவது படம் ஆகும்.
படத் தலைப்பு மற்றும் முதல் பார்வை போஸ்டரை ஒரு பிரமாண்டமான வெளியீட்டு நிகழ்வில் தயாரிப்பாளர்கள் வெளியிட்டனர்.
கிராமிய வடிவமைப்பு மற்றும் புராணக் காட்சிகளுடன் கூடிய இந்த போஸ்டரில் தெய்வீக சடங்குகள் மற்றும் ரத்தத்தில் நனைந்த வாள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த படத்தின் தலைப்பான "ஹெய்லெசோ" விவசாய சமூகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பேச்சுவழக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. இது படத்திற்கு ஒரு பூர்வீக சுவையை அளிக்கிறது.
"கோர்ட்" படத்தில் நடித்த சிவாஜி, இப்படத்தில் வில்லனாக நடிக்கிறார். நடாஷா சிங், நக்ஷா சரண் மற்றும் அக்ஷரா கவுடா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர்.
மேலும், மொட்டை ராஜேந்திரன், கெட்அப் ஸ்ரீனு மற்றும் பெவரா துஹிதா சரண்யா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.
படத்தில் இளம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் குழு உள்ளது. அனுதீப் தேவ் இசையமைத்துள்ளார். சுஜாதா சித்தார்த் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். "ஹெய்லெசோ" தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக திரைக்கு வருகிறது.