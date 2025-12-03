Live
      ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் பான் இந்தியா படம்
      3 Dec 2025 12:39 PM IST
      • பான் இந்தியா அளவில் இப்படத்தை பிரமாண்டமாக உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
      • கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் 2வது திரைப்படம் இதுவாகும்.

      'தீயவர் குலை நடுங்க' படத்தை தொடர்ந்து நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் படத்தின் தலைப்பு வெளியாகி உள்ளது.

      அறிமுக இயக்குநர் பரத் இயக்க உள்ள "ஓ சுகுமாரி" படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் திருவீர் இணைந்து நடிக்கின்றனர். பான் இந்தியா அளவில் இப்படத்தை பிரமாண்டமாக உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

      பரத் மஞ்சிராஜு இசையமைக்க உள்ள இப்படத்தில் சி.எச். குஷேந்தர் ஒளிப்பதிவாளராகவும், ஸ்ரீ வரபிரசாத் படத்தொகுப்பாளராகவும், திருமலை எம். திருப்பதி தயாரிப்பு வடிவமைப்பாளராகவும் பணியாற்ற உள்ளனர். மேலும் இப்படம் தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், இந்தி மற்றும் கன்னட மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது.

      படத்தின் தலைப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ள நிலையில் இப்படம் தொடர்பான தகவல்கள் இனிவரும் நாட்களில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



