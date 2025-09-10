Live
      சினிமா செய்திகள்

      The Heart of DQ41..! துல்கர் சல்மானுடன் இணையும் பூஜா ஹெக்டே- வீடியோ வெளியீடு
      The Heart of "DQ41"..! துல்கர் சல்மானுடன் இணையும் பூஜா ஹெக்டே- வீடியோ வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 5:26 PM IST
      துல்கர் சல்மான் - ரவி நெலகுடிடி (Ravi Nelakuditi)- சுதாகர் செருகுரி (Sudhakar Cherukuri) - SLV சினிமாஸ்- கூட்டணியில் தயாராகி வரும் திரைப்படம் DQ 41.

      துல்கர் சல்மான் அவரது 41 வது திரைப்படத்தில் DQ 41 அறிமுக இயக்குநர் ரவி நெலக்குடிடியுடன் இணைந்துள்ளார்.

      சமகால காதல் கதையாக வளமான நாடகத்தன்மையுடன் தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை எஸ்.எல்.வி. சினிமாஸ் நிறுவனம் சார்பில், சுதாகர் செருகுரி தயாரிக்கிறார். DQ41 திரைப்படம் எஸ்.எல்.வி. சினிமாஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் பத்தாவது திரைப்படம் ஆகும்.

      இப்படத்திற்கு அனய் ஓம். கோஸ்வாமி (om Goswamy) ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். தேசிய விருதை வென்ற ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார்.

      இந்த திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் , இந்தி ஆகிய இந்திய மொழிகளில் பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியாகிறது.

      இப்படத்தில் நடிக்கும் ஏனைய நடிகர்கள்' நடிகைகள் பற்றிய விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

      இந்நிலையில், DQ41 படத்தின் இதயம் அறிமுகம் செய்யப்படுவதாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, இப்படத்தில் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடிப்பதாக படக்குழு வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளத.

      துல்கர் மற்றும் பூஜாவின் கெமிஸ்ட்ரி பெரிய திரையில் மேஜிக்கலாக இருக்கும் என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

      Dulquer Salmaan Pooja Hegde துல்கர் சல்மான் பூஜா ஹெக்டே 
