Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      கிச்சா சுதீப் நடிக்கும் மார்க் படத்தின் First Single வெளியானது
      X

      கிச்சா சுதீப் நடிக்கும் "மார்க்" படத்தின் First Single வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Oct 2025 7:06 PM IST
      மார்க் வருகிற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      கன்னட திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் கிச்சா சுதீப். அவர் நடித்த முதல் படம் கிச்சா. அதனால் அவரை அவரது ரசிகர்கள் கிச்சா சுதீப் என அழைக்கிறார்கள். இவர் நடிகர் விஜய்யின் புலி, ஈ ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

      இவரது நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான மேக்ஸ் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தை விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கினார்.

      இந்நிலையில் கிச்சா மீண்டும் விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கத்தில் புதிய படம் ஒன்றில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்திற்கு மார்க் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

      மேலும், இப்படம் வருகிற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், மார்க் படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியாகும் தேதியை படக்குழு கடந்த வாரம் அறிவித்தது.

      அதன்படி, மார்க் படத்தின் முதல் பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ இன்று மாலை வெளியானது.

      கிச்சா சுதீப் முதல் சிங்கிள் முதல் பாடல் லிரிக்கல் வீடியோ kicha sudeep First single song lyrical video 
      Next Story
      ×
        X