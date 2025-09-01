Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      பைசன் படத்தின் முதல் சிங்கிளான தீக்கொளுத்தி வெளியீடு
      X

      பைசன் படத்தின் முதல் சிங்கிளான 'தீக்கொளுத்தி' வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Sept 2025 6:29 PM IST (Updated: 1 Sept 2025 6:38 PM IST)
      • துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார்.
      • பைசன் திரைப்படம் வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17-ம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் பைசன். இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார்.

      இது கபடி வீரரின் வாழ்க்கை வரலாற்று கதை ஆகும். இந்த படத்தை பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

      பைசன் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், திரைப்படம் வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17-ம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

      இந்நிலையில் படத்தின் தீக்கொளுத்தி பாடலை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பாடல் வரிகளை மாரிசெல்வராஜ் எழுதியுள்ளார். இந்த பாடலை நிவாஷ் பிரசன்னா பாடியுள்ளார்.

      Bison Dhruv Vikram anupama parameswaran பைசன் துருவ் விக்ரம் அனுபமா பரமேஸ்வரன் 
      Next Story
      ×
        X