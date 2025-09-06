Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      இட்லி கடை படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்களை வெளியிடும் படக்குழு!
      X

      இட்லி கடை படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்களை வெளியிடும் படக்குழு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Sept 2025 5:30 PM IST
      அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

      படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஏற்கனவே வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் அவரே எழுதிப் பாடியுள்ள 'எஞ்சாமி தந்தானே' பாடலின் லிரிக் வீடியோ வெளியானது.

      இந்நிலையில் படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்களை இன்று மாலை 6 மணி முதல் வெளியாக இருப்பதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.

      Idli Kadai Dhanush Arun vijay இட்லி கடை தனுஷ் நடிகர் அருண் விஜய் 
      Next Story
      ×
        X