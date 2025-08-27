Live
      LIK படத்தின் First Punch வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு
      LIK படத்தின் 'First Punch' வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Aug 2025 1:16 PM IST
      • இந்தப் படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, சீமான் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் லவ் இன்ஷுரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், கீர்த்தி ஷெட்டி முன்னணி கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து உள்ளனர்.

      இந்தப் படத்தை நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவனின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. இந்தப் படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, சீமான் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      இப்படத்தின் முதல் பாடலான தீமா தீமா பாடல் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று ஹிட்டானது.

      இந்நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இன்று காலை படத்தின் 'First Punch' முதல் சிங்கிளை படக்குழு வெளிட்டுள்ளது. இது சமூக வலைதளங்களில் நல்ல வரவேற்ப்பை பெற்று வருகிறது.


