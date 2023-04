உங்களை நினைத்தால் பெருமையாக இருக்கிறது.. சமந்தாவை வாழ்த்திய ராம் சரண்

தமிழில் பானா காத்தாடி, மாஸ்கோவின் காவரி, நான் ஈ, கத்தி, தங்கமகன், தெறி, 24 உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகையாகவும் வலம் வரும் சமந்தா நடிப்பில் சமீபத்தில் சாகுந்தலம் திரைப்படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இவர் தற்போது விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் இணைந்து குஷி படத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும் இவர் நடித்த சிட்டாடல் வெப் தொடர் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் சமந்தாவின் பிறந்தநாளான இன்று அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து நடிகர் ராம் சரண் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், அன்பான சமந்தா, உங்களையும் உங்களுடைய பணியையும் நினைத்தால் பெருமையாக இருக்கிறது. நீங்கள் நல்ல உடல் ஆரோகியத்துடன் இருக்க வேண்டும். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் சிட்டாலுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Dearest @Samanthaprabhu2! Extremely proud of you and your amazing work. Wishing you great health and success. Happy Birthday and good luck with #Citadel