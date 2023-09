மீண்டும் வெளியாகும் மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி

இயக்குனர் மகேஷ் பாபு இயக்கத்தில் அனுஷ்கா நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி' . இந்த படத்தில் கதாநாயகனாக நவீன் பாலிஷெட்டி நடித்துள்ளார். மேலும், ஜெயசுதா, முரளி சர்மா, நாசர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி போஸ்டர்



இந்நிலையில், இப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, 'மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி' திரைப்படம் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது. இதனை படக்குழு போஸ்டரை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளது.

When a Chef and a comic team up, you know they're cooking up something hilarious! ?❤️



Miss Shetty Mr Polishetty is coming to Netflix on October 5th in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi! ❤️✨ #MissShettyMrPolishettyOnNetflix pic.twitter.com/Cole3cVa1M