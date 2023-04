கவனம் ஈர்க்கும் 'அயலான்' கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ

டாக்டர், டான், பிரின்ஸ் படங்களை தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் படம் 'அயலான்'. இப்படத்தை இயக்குனர் ஆர்.ரவிகுமார் இயக்கியுள்ளார். ஏ.ஆர் ரகுமான் இசையில், ரகுல் பிரீத் சிங், யோகி பாபு, கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை 24 ஏ.எம். ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் புதிய அப்டேட் இன்று மாலை 7.26 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, தற்போது இப்படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இதனை ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

'அயலான்' திரைப்படம் இந்தாண்டு தீபாவளி தினத்தன்று வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Here he comes! All the way from the other end of the cosmos!

Make way for our #Ayalaan ?



Watch the exclusive glimpse of #Ayalaan