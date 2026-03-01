Live
      சூர்யா 46 ஃபர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட்
      சூர்யா 46 ஃபர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட்

      1 March 2026 11:31 AM IST
      இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார்.

      நடிகர் சூர்யாவின் 46வது திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட் அதிகாரப்பூர்வமாக ெவளியாகி உள்ளது. இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் படத்திற்கு தற்காலிகமாக "சூர்யா 46" என தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில் நடிகர் சூர்யாவுடன் மமிதா பைஜூ, ரவீனா டான்டன், பவானி ஸ்ரீ, ராதிகா சரத்குமார் மற்றும் பலர் நடிக்கின்றனர்.

      சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் சார்பில் நாக வம்சி தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் நாளை (மார்ச் 2) காலை 10.18 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு பணிகளை நிமிஷ் ரவி மேற்கொள்ள நவீன் நூலி படத்தொகுப்பு செய்கிறார்.

      2005ஆம் ஆண்டு சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கஜினி படத்தின் சஞ்சய் ராமசாமி கதாபாத்திரம் போன்றே சூர்யா 46 படத்தில் நடிகர் சூர்யாவின் கதாபாத்திரம் இருக்கும் என்று இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி தெரிவித்து இருக்கிறார். இந்தப் படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், வருகிற ஏப்ரல் அல்லது மே மாத வாக்கில் வெளியாகும் என்று தெரிகிறது.

