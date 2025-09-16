என் மலர்
Sound Of KISS : கவின் நடித்த கிஸ் படத்தின் இசை வெளியீடு!
கிஸ் திரைப்படம் வரும் 19 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடன இயக்குனர் சதீஷ் தற்போது கிஸ் படத்தின் மூலம் இயக்குநராகியுள்ளார் .டாடா மற்றும் ப்ளடி பெக்கர் திரைப்படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து கவின் இப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் அயோத்தி பட நாயகி ப்ரீத்தி அஸ்ரானி கதாநாயகியாக நடிக்க, ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் படத்தை தயாரித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு ஹரீஷ் ஒளிப்பதிவு செய்ய, படத்தொகுப்பை ஆர்சி பிரனவ் கவனிக்கிறார். ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் இசையை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. மக்கல் பாடலை ரசித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக என்னலே என்னலே இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
