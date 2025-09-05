என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
சிவகார்த்திகேயனின் க்யூட் Transformation Video:அப்பாவுடன் சேர்ந்து workout செய்யும் மகன்!
பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. திரைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைந்து ருக்மிணி வசந்த், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.
திரைப்படம் எப்படி இருக்கு என்பதை ரசிகர்கள் அவர்களது கருத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் வேகமாக நடைப்பெற்று வருகிறது. இப்படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் செய்த Body Transformation Workout Video இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
அதில் சிவகார்த்திகேயன் மிகவும் உத்வேகத்துடன் உடற்பயிற்சி செய்கிறார். அந்த வீடியோ இடையே அவரது மகன் குகன் சேர்ந்து அவருடன் உடற்பயிற்சி செய்கிறார். அது மிகவும் க்யூட்டாக அமைந்துள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.