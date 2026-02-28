என் மலர்tooltip icon
      பாடல்களின் உண்மையான வெற்றி இதுதான்... பாடகி ஸ்ரேயா கோஷல்
      பாடல்களின் உண்மையான வெற்றி இதுதான்... பாடகி ஸ்ரேயா கோஷல்

      மாலை மலர் 28 Feb 2026 8:46 AM IST
      • லைக்குகளை யாரும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
      • இதுதான் இசை கலைஞர்களுக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய விருதும், அங்கீகாரமும்.

      இந்திய அளவில் முன்னணி பாடகியாக திகழும் ஸ்ரேயா கோஷல், தேசிய விருதுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை குவித்துள்ளார். தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் என பல மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் பாடி சாதனை படைத்துள்ளார்.

      இந்த நிலையில் ஸ்ரேயா கோஷல் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கருத்துக்கள் கவனம் ஈர்த்துள்ளன.

      அவர் பேசும்போது. "ஒரு பாடலின் உண்மையான வெற்றி என்பது ரசிகர்கள் தரும் லைக்குகளில் கிடையாது. ஒரு கச்சேரியில் அந்த பாடல் ஒலிக்கும்போது, ரசிகர்களும் சேர்ந்து பாடுவது தான். ரசிகர்களின் உதடுகள் அந்த பாடலை உச்சரிப்பது தான். இதுதான் இசை கலைஞர்களுக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய விருதும், அங்கீகாரமும் ஆகும்.

      லைக்குகளை யாரும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் ரசிகர்களின் மனநிலையை வெல்வதுதான் அந்த பாடலின் உண்மையான வெற்றி. ஒருவர் என்ன மனநிலையில் இருந்தாலும், அவரது மனதை அந்த பாடல் துளைத்து, ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதுதான் அந்த பாடலின் உண்மையான வெற்றி'' என்று குறிப்பிட்டார்.

      shreya ghoshal ஸ்ரேயா கோஷல் 
