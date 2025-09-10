Live
      இட்லி கடை-ல் சமுத்திரக்கனி: கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு
      "இட்லி கடை"-ல் சமுத்திரக்கனி: கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 7:08 PM IST (Updated: 10 Sept 2025 7:09 PM IST)
      இட்லி கடை படத்தின் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

      தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

      அந்த வகையில், இப்படத்தில் அருண் விஜய் அஷ்வின் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாகவும், நடிகர் சத்யராஜ் விஷ்ணு வர்தன் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாகவும், நடிகர் ராஜ்கிரன் சிவனேசனாக நடிப்பதாகவும் கதாப்பாத்திர அறிமுக போஸ்டர் வெளியாகி வருகிறது.

      இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' படத்தில் 'மாரிசாமி' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சமுத்திரக்கனி நடிக்கிறார். இதுதொடர்பான, போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      இட்லி கடை தனுஷ் சமுத்திரக்கனி Idli Kadai Dhanush samudhrakani 
