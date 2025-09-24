என் மலர்
இணையத்தில் பேசுபொருளான சாய் பல்லவியின் பிகினி புகைப்படங்கள்
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான படம் 'அமரன்'. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக சாய்பல்லவி நடித்து இருந்தார். இப்படம் ரசிகர்களின் அமோக வரவேற்பை பெற்று வசூலை குவித்தது.
இதையடுத்து தெலுங்கில் நாகசைதன்யாவுடன் 'தண்டேல்' படத்தில் நடித்து இருந்தார். தற்போது ரன்பீர் கபூருக்கு ஜோடியாக பெரும் பொருட்செலவில் உருவாகவுள்ள ராமாயனா படத்தில் சாய் பல்லவி நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் சீதா கதாப்பாத்திரத்தில் சாய் பல்லவி நடிக்கிறார்.
இந்நிலையில், சாய் பல்லவியும் அவரது தங்கை பூஜா கண்ணனும் ஒன்றாக சுற்றுலா சென்றுள்ளனர். அப்போது கடற்கரையில் இருவரும் பிகினி உடையில் இருக்கும் புகைப்படங்களை பூஜா கண்ணன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் தீயாய் பரவின. ராமாயண படத்தில் சீதாவாக நடிக்கும் சாய் பல்லவி பிகினி உடையில் புகைப்படங்கள் வெளியிடலாமா? என்று வட இந்தியாவில் சிலர் பதிவிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
அதே சமயம் ஒருவர் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும் என்பது அவரவர் விருப்பம் என்று சாய் பல்லவிக்கு ஆதரவாகவும் சிலர் பதிவிட்டனர்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு நடிகை வேதிகா வெளியிட்ட பிகினி புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலான நிலையில், தற்போது சாய் பல்லவியின் பிகினி புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.