என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      3 BHK படம் பார்த்து ரசித்த சச்சின் - இயக்குநர் ஸ்ரீ கணேஷ் நெகிழ்ச்சி பதிவு
      X

      3 BHK படம் பார்த்து ரசித்த சச்சின் - இயக்குநர் ஸ்ரீ கணேஷ் நெகிழ்ச்சி பதிவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Aug 2025 8:01 AM IST
      • இப்படம் 3 BHK வீடு வாங்க ஆசைப்படும் குடும்பம் பற்றிய கதையாகும்.
      • இப்படத்திற்கு பிரபல பாடகி பாம்பே ஜெயஸ்ரீயின் மகன் அம்ரித் ராம்நாத் இசையமைத்துள்ளார்.

      சித்தார்த் 40-வது திரைப்படமாக வெளியான 3 BHK மக்களுடைய நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. 8 தோட்டாக்கள், குருதி ஆட்டம் போன்ற படங்களை இயக்கிய ஸ்ரீகணேஷ் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தில் சித்தார்த்துக்கு ஜோடியாக சைத்ரா நடித்துள்ளார். அவருக்கு தங்கையாக மீதா ரகுநாத்தும் அப்பா அம்மாவாக சரத்குமார், தேவயாணியும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு பிரபல பாடகி பாம்பே ஜெயஸ்ரீயின் மகன் அம்ரித் ராம்நாத் இசையமைத்துள்ளார்.

      இப்படம் 3 BHK வீடு வாங்க ஆசைப்படும் குடும்பம் பற்றிய கதையாகும். இப்படத்தை பார்த்து பல்வேறு பிரபலங்கள் பாராட்டினார். குறிப்பாக நடிகர் சிம்பு, இயக்குநர் ராம், ரவி மோகன், மாரி செல்வராஜ் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்பிரபலங்கள் படக்குழுவினரை பாராட்டினர்.

      இந்நிலையில், 3 BHK படம் பார்த்து ரசித்ததை Reddit மூலம் இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் பகிர்ந்துள்ளார்.

      இதனை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்த அப்படத்தின் இயக்குநர் ஸ்ரீ கணேஷ், "நன்றி சச்சின் சார்... நீங்கள் தான் என் சிறுவயது ஹீரோ. இந்த வாழ்த்து, எங்க படத்துக்கு பெரிய அங்கீகாரம்!" என்று நெகிழ்ச்சியோடு பதிவிட்டுள்ளார்.

      Siddharth 3BHK சித்தார்த் சச்சின் sachin 
      Next Story
      ×
        X