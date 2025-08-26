Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ்: சிவராஜ்குமார், கார்த்தி, எஸ்.ஜே. சூர்யா வருகை.. களைக்கட்டும் தொடக்கவிழா!
      X

      ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ்: சிவராஜ்குமார், கார்த்தி, எஸ்.ஜே. சூர்யா வருகை.. களைக்கட்டும் தொடக்கவிழா!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Aug 2025 11:12 AM IST
      • நடிகர் ரவி மோகன் தற்போது பராசக்தி மற்றும் கராத்தே பாபு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
      • தொடக்க விழா தற்போது மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைப்பெற்று வருகிறது.

      நடிகர் ரவி மோகன் தற்போது பராசக்தி மற்றும் கராத்தே பாபு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும் இவர் ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்க இருக்கிறார்.

      இந்நிலையில் இந்த தொடக்க விழா பணிகளை ரவி மோகன் கடந்த சில வாரங்களாக செய்து வருகிறார். தொடக்க விழா தற்போது மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைப்பெற்று வருகிறது.

      விழாவிற்கு பல திரைப்பிரபலங்கள் தமிழ் மட்டுமல்லாது பிற மொழி நட்சத்திர நடிகர்களும் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அந்தவகையில் கன்னட சூப்பர்ஸ்டாரான சிவராஜ்குமார் இந்த விழாவில் கலந்துக் கொண்டார். அவரை ரவி மோகன் மரியாதையுடன் வணங்கி காலில் இழுந்து ஆசிர்வாதம் பெற்றார். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

      Ravi Mohan Actor Sivarajkumar Mohan Raja ரவி மோகன் சிவராஜ்குமார் மோகன் ராஜா 
      Next Story
      ×
        X