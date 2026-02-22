Live
      ராதிகாவின் தாய் கிழவி - நாளை டிரெய்லர் வெளியீடு!
      ராதிகாவின் 'தாய் கிழவி' - நாளை டிரெய்லர் வெளியீடு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Feb 2026 6:20 PM IST
      • படத்தின் முதல் பாடலை சிவகார்த்திகேயன் பாடியுள்ளார்.
      • சரத்குமார் நடித்துள்ள ஆழிப் படமும் 27ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில், நடிகை ராதிகா சரத்குமார் நடித்துள்ளப் படம் தாய் கிழவி. ராதிகாவை மையக்கதாபாத்திரமாக கொண்டு நகைச்சுவை பாணியில் படம் உருவாகி உள்ளது. இப்படத்தில் சிங்கம் புலி, அருள்தாஸ், பாலசரவணன், முனிஷ்காந்த், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை நடிகர் சிவகார்த்தியேன் மற்றும் பேஸன் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

      நிவாஸ் கே. பிரசன்னா படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயன் முதல்பாடலை பாடியுள்ளார். படம் வரும் 27 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் டிரெய்லர் நாளை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


      Thaai Kizhavi radhika sarathkumar தாய் கிழவி ராதிகா சரத்குமார் டிரெய்லர் 
