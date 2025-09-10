Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ரவி மோகன் இயக்கத்தில் யோகி பாபு நடிக்கும் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ அப்டேட்!
      X

      ரவி மோகன் இயக்கத்தில் யோகி பாபு நடிக்கும் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ அப்டேட்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 11:15 AM IST
      • ரவி மோகன் இயக்கும் படத்திற்கு Ordinary Man என்ற தலைப்பு வைத்துள்ளனர்.
      • இப்படத்தை ரவி மோகன் தயாரிக்கிறார்.

      சமீபத்தில் ரவி மோகன் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனமான ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினார். அதில் ப்ரோ கோட் திரைப்படத்தை முதலில் தயாரித்துள்ளார்.

      மேலும் அடுத்ததாக ரவி மோகன் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். அவர் இயக்கும் படத்தில் யோகி பாபு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்தை அவரே தயாரித்து இயக்குகிறார். மேலும் இப்படத்திற்கு Ordinary Man என்ற தலைப்பு வைத்துள்ளனர்.

      இந்த படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோவை ரவி மோகன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று படக்குழு வெளியிட உள்ளது. இது தொடர்பான போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      Yogi Babu Ravi Mohan யோகி பாபு ரவி மோகன் 
      Next Story
      ×
        X