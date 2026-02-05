என் மலர்
விஜய் ஆண்டனியின் புதிய Vibe மெட்டீரியல்... பூக்கி படத்தின் அடுத்தப் பாடல் வெளியீடு
- கணேஷ் சந்திரா ‛பூக்கி' படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
- விஜய் ஆண்டனியும் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளார்.
விஜய் ஆண்டனி தற்போது ‛பூக்கி' என்ற படத்தை தயாரித்துள்ளார். இதில் விஜய் ஆண்டனியின் அக்கா மகனும், சில படங்களில் உதவி இயக்குநராகவும் பணியாற்றிய அஜய் தீஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். சலீம் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய கணேஷ் சந்திரா ‛பூக்கி' படத்தை இயக்குகிறார்.
இந்தப் படத்தில் நடிகை தனுஷா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும் பாண்டியராஜன், சுனில், இந்துமதி மணிகண்டன், விவேக் பிரசன்னா, பிளாக் பாண்டி, ஆதித்யா கதிர், பிரியங்கா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். விஜய் ஆண்டனியும் இதில் நடித்துள்ளார்.
2K தலைமுறை காதலர்களின் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சினைகளை மையமாக வைத்து கலக்கலான காமெடியுடன், பரபரப்பான திரைக்கதையில், இப்படம் உருவாகி உள்ளது. இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள `புடிக்கலே புடிக்கலே' பாடல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. விஜய் ஆண்டனி இசையமைக்கும் இந்தப் படம் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.