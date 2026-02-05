Live
      இன்ஸ்டாவில் தொல்லை கொடுத்த மர்ம நபர்... நடிகை ரவீனா ரவி பகீர் தகவல்
      இன்ஸ்டாவில் தொல்லை கொடுத்த மர்ம நபர்... நடிகை ரவீனா ரவி பகீர் தகவல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Feb 2026 1:19 PM IST
      • அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
      • பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் பொது அறிவிப்பு.

      தமிழ் திரையுலகில் டப்பிங் மற்றும் நடிப்பு என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் ரவீனா. சமீபத்தில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்ற படங்களில் ரவீனா தனது நடிப்பு மற்றும் பின்னணி குரல் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், நடிகை ரவீனா தான் சந்தித்து வரும் பிரச்சனை குறித்து தனது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில்,

      "கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக என்னை, எனது குடும்பத்தினரை மற்றும் நண்பர்களை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வரும் ஒரு நபர் குறித்து பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் பொது அறிவிப்பு இது.

      இந்த தொந்தரவு தொடர்பாக, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அமைதியாக இருந்து காவல் துறையில் புகார் அளித்து, எச்சரிக்கைகள் வழங்கப்பட்டாலும், "சபரிஷ்" என்ற நபரும் அவரது இரட்டையர் சகோதரரும் தொடர்ந்து என்னை மட்டுமின்றி, எனது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களை ஆன்லைனில் துன்புறுத்தி வருகிறார்.

      அவர்கள் அனுப்பும் குறுஞ்செய்திகள் மற்றும் கருத்துகளில் மிகவும் அருவருப்பான, அவதூறான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த தாக்குதல் என்னை சுற்றியுள்ளவர்களையும் பாதிக்கிறது.

      "என் காரணமாக என் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் இந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டியதற்கு நான் மனப்பூர்வமாக வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்,"

      சட்டபூர்வமான வழிகளின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க முயன்ற போதிலும், இந்த தொந்தரவு இன்னும் நிறுத்தப்படவில்லை. அந்த நபர் பல்வேறு சமூக வலைதள கணக்குகளை பயன்படுத்தி, என்னை மட்டுமின்றி பிற பெண் நடிகைகள் மற்றும் தொழில்முறை கலைஞர்களையும் தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வருகிறார்.

      மேலும், "ஏற்கனவே சந்தித்தோம்", "திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது" போன்ற கற்பனைக் கதைகளை உருவாக்கி, பெண்களை மனதளவில் அச்சுறுத்தும் வகையில் செயல்படுகிறார்.

      இந்த நிலையில், இனி மௌனம் காக்க முடியாது என்பதால், இந்த பிரச்சினையை பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். பொதுமக்கள் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டுகிறேன்:

      * அந்த நபரின் மற்றும் அவரது சகோதரரின் சமூக வலைதள கணக்குகளை **Block** செய்து **Report** செய்ய வேண்டும்.

      * அவர்களிடமிருந்து எந்தவிதமான தகவல்கள் அல்லது செய்திகள் வந்தாலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

      * அவர்களின் கருத்துகள் அல்லது செய்திகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டாம்.

      "பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரமாக சென்னை அழைக்கப்படுகிறது. அனைவருக்கும் இந்த நகரம் உண்மையில் பாதுகாப்பானது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்," என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

      இந்தப் பதிவை நடிகை ரவீனா முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், சென்னை காவல் துறை, சைபர் பிரிவு மற்றும் இதர அமைப்புகளை டேக் செய்துள்ளார்.



