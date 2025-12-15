என் மலர்
ரீ-ரிலீசிலும் வசூல் சாதனை படைக்கும் 'படையப்பா'
நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 75-வது பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது நடிப்பில் 1999-ம் ஆண்டில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் ஆன 'படையப்பா' மீண்டும் கடந்த 12-ந்தேதி ரிலீசுக்கு வந்தது.
திரைபிரபலங்களும், ரசிகர்களும் பெரும் ஆர்வத்துடன் படத்தை கண்டுகளித்து வருகிறார்கள். நேற்று மட்டுமே 100-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் கூடுதலாக இப்படம் திரையிடப்பட்டது.
படையப்பா படம் இதுவரை ரூ.4 கோடி வசூல் ஈட்டியுள்ளது. வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் ரூ.2 கோடி வரை வசூல் ஈட்டியிருப்பதாக பேசப்படுகிறது.
நடிகர் விஜய்யின் 'கில்லி' படம் தான் இதுவரை 'ரீ-ரிலீஸ்' செய்யப்பட்டு அதிக வசூல் (ரூ.10 கோடி) குவித்த படம் என்ற பெருமையைத் தக்கவைத்துள்ளது. அந்த சாதனையை ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா' இன்னும் ஓரிரு நாளில் முறியடிக்கலாம் என்றே சினிமா வல்லுனர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்.
