Oorum Blood:சுமார் பாட்டையும் Sensational Hit ஆக்கிய சாய் அபயங்கர்!
லவ் டுடே, டிராகன் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் எல்ஐகே படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ளார்.
அதனை தொடர்ந்து இயக்குனர் சுதா கொங்கராவிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் அடுத்ததாக ட்யூட் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். இவர்களுடன் சரத்குமார், ரோகினி, ஹ்ரிதுஹரூன்,டிராவிட் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளான ஊரும் பிளட் வீடியோவை படக்குழு கடந்த வாரம் வெளியிட்டது. பாடல் வெளியான போது ஏகப்பட்ட விமர்சனம் எழுந்தது. பாடல் சரியில்லை, சாய் அபயங்கர் ஏன் இப்படி இசையமைத்துள்ளார், பாடலின் வரிகள் எதுவும் புரியவில்லை என விமர்சனங்கள் எழுந்தது.
இதெற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக சாய் அபயங்கர் அந்த பாடலின் வரிகளை பாடி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டார் அதன் பிறகு அப்பாடல் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாகி பலரும் அந்த பாடலை உபயோகித்து பலரும் ரீல்ஸ் செய்தனர். தற்பொழுது பாடல் யூடியூபில் 15 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளது.
இப்படம் தமிழ்,தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது. திரைப்படம் வரும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.