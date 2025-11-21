என் மலர்
100 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்த டியூட் படத்தின் Oorum Blood
- கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம் டியூட்.
- இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.
இயக்குநர் சுதா கொங்கராவிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம் 'டியூட்'. இப்படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம் 'டியூட்'. இப்படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் சரத்குமார், ரோகினி, ஹ்ரிதுஹரூன், டிராவிட் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த 17-ந்தேதி வெளியாகி பெரிய அளவில் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலை அள்ளியது.
இந்நிலையில் இந்த படத்தில் இடம் பெற்ற இடம்பெற்ற "Oorum Blood" பாடல் 100 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளதாக தெரிவித்த இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர், நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக லவ் யூ மக்களே எனவும் கூறியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர், சூர்யா நடிக்கும் கருப்பு உள்பட பல படங்களில் இசையக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.