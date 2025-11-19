Live
      நிவின் பாலி நடிக்கும் சர்வம் மாயா வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Nov 2025 8:38 PM IST
      நிவின் பாலி மற்றும் அஜு வர்கீஸ் இணைந்து சர்வம் மாயா என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கின்றனர்.

      15 வருடங்களுக்கு முன் மலையாளத்தில் மலர்வாடி ஆர்ட்ஸ் கிளப் திரைப்படம் வெளியானது. இப்படத்தின் மூலம் நிவின் பாலி மற்றும் அஜு வர்கீஸ் திரைத்துறையில் அறிமுகமாகினர்.

      மீண்டும் 15 வருடங்கள் கழித்து தற்போது நிவின் பாலி மற்றும் அஜு வர்கீஸ் இணைந்து சர்வம் மாயா என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கின்றனர். இது இவர்கள் இணைந்து நடிக்கும் 10-வது திரைப்படமாகும். இப்படத்தின் போஸ்டரை படக்குழு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியிட்டது. அதில் இருவரும் சிரித்துக் கொண்டு இருப்பது போல் காட்சிகள் அமைந்துள்ளது.

      இப்படத்தை பஞ்சுவம் அதுபுத விளக்கும் படத்தை இயக்கிய அகில் சத்யன் இயக்குகிறார். ப்ரீத்தி முகுந்தன் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இது மியூசிகள் ரொமாண்டிக் டிராமாவாக உருவாகி இருக்கிறதுது. திரைப்படம் இந்தாண்டு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

      இந்நிலையில், 'சர்வம் மாயா' திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 25ம் தேதி திரைக்கு வரும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

