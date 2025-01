விக்ரம் நடிக்கும் 'வீர தீர சூரன்' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Our deadly #Kaali is all set to meet you in Theatres From 27th March 2025! Mark the date and get ready to witness @chiyaan 's epic action thriller #VeeraDheeraSooran ? An #SUArunkumar Picture ?A @gvprakash musical ??Produced by @hr_pictures @riyashibu_ @iam_SJSuryah… pic.twitter.com/nSzXnSPw8j