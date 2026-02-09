Live
      மை லார்ட் திரைப்படம் ஆழமாக பாதித்தது - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்
      மை லார்ட் திரைப்படம் ஆழமாக பாதித்தது - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Feb 2026 12:52 PM IST
      • சைத்ரா ஆச்சர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
      • இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.

      `சுப்ரமணியபுரம்' படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி தற்போது தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகனாக வலம் வருபவர் சசிகுமார். இவரது நடிப்பில் வெளியான 'டூரிஸ்ட் பேமிலி' படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. அனைத்து தரப்பு மக்களும், திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் இப்படத்தை பாராட்டினர்.

      இதனைத் தொடர்ந்து சசிகுமார் தற்போது "ஜோக்கர், குக்கூ, ஜப்பான்" ஆகிய படங்களை இயக்கிய ராஜுமுருகன் இயக்கத்தில் 'மை லார்ட்' படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தில் சைத்ரா ஆச்சர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.

      ஒலிம்பியா மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கும் இப்படம் வருகிற 13ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், மை லார்ட் திரைப்படம் இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்களுக்கு பிரத்யேக காட்சியாக திரையிடப்பட்டது. இதில் மை லார்ட் படத்தை பார்த்த இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் படம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுபற்றிய பேசிய அவர், "நேற்று இரவு நான் மை லார்ட் திரைப்படத்தை பார்த்தேன், அந்தப் படம் என்னை ஆழமாக பாதித்தது. அது என் மீது ஒரு வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இது ஒரு அர்த்தமுள்ள மற்றும் அழுத்தமான சமூக செய்தியை கொண்ட ஒரு சரியான வணிகத் திரைப்படம்."

      நந்தன், அயோத்தி மற்றும் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து, மை லார்ட் திரைப்படம் சசிகுமார் சார் அவர்களிடம் இருந்து நமது சமூகத்திற்கு மதிப்புமிக்க பங்களிப்பை வழங்கும் மற்றொரு தரமான படமாக அமைந்துள்ளது.

      செய்தியாளராக இருந்து இயக்குநராக மாறியுள்ள ராஜூமுருகன், தொடர்ந்து முக்கியமான நிஜ வாழ்க்கை சிக்கல்களை முன்னிறுத்தி வருகிறார். அவர் எளிய கதாபாத்திரங்கள் மூலம் சொல்லப்படாத பல உண்மைகளை வெளிக்கொணர்ந்து, அவற்றை அர்த்தமுள்ள வெற்றிகளாக மாற்றுகிறார், அவருக்கு என் பாராட்டுகள்," என தெரிவித்தார்.

