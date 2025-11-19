Live
      சசிகுமார் நடித்துள்ள MY LORD படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியானது
      சசிகுமார் நடித்துள்ள "MY LORD" படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Nov 2025 9:38 PM IST (Updated: 19 Nov 2025 10:00 PM IST)
      • MY LORD படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
      • MY LORD படப்பிடிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

      'சுப்ரமணியபுரம்' படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி தற்போது தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகனாக வலம் வருபவர் சசிகுமார். இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'டூரிஸ்ட் பேமிலி' படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. அனைத்து தரப்பு மக்களும், திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் இப்படத்தை பாராட்டினர்.

      இதனை தொடர்ந்து சசிகுமார் தற்போது "ஜோக்கர், குக்கூ, ஜப்பான்" ஆகிய படங்களை இயக்கிய ராஜுமுருகன் இயக்கத்தில் 'மை லார்ட்' படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் சைத்ரா ஆச்சர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். ஒலிம்பியா மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

      இந்நிலையில், 'மை லார்ட்' படத்தின் முதல் பாடலான 'எச காத்தா' பாடல் வெளியாகியுள்ளது.இப்பாடலை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டார். இப்பாடலை சின்மயி, சத்யபிரகாஷ் இணைந்து பாடியுள்ளனர்.

      My Lord Sasikumar சசிகுமார் சைத்ரா Director Rajumurugan Chaitra Chaitra J. Achar சைத்ரா ஆச்சார் ராஜு முருகன் 
