Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      மோகன்லாலின் ஹாட்ரிக் வெற்றி: Hridayapoorvam படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரம்!
      X

      மோகன்லாலின் ஹாட்ரிக் வெற்றி: Hridayapoorvam படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரம்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Aug 2025 12:53 PM IST (Updated: 30 Aug 2025 12:55 PM IST)
      • ஹிருதயப்பூர்வம் படத்தில், மோகன்லாலுக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடித்துள்ளார்.

      சத்யன் அந்திக்காட் இயக்கியுள்ள ஹிருதயப்பூர்வம் படத்தில், மோகன்லாலுக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடித்துள்ளார். மேலும், சங்கீதா, சித்திக் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. திரைப்படம் ஒரு ஃபீல் குட் உணர்வை பார்வையாளர்களுக்கு கடத்துவதால் படத்தை மக்கள் மிகவும் விரும்பி பார்க்கின்றனர். திரைப்படம் வெளியான முதல் நாள் வசூல் விவரம் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி திரைப்படம் முதல் நாளில் 3.25 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது.

      மலையாள திரைப்படங்களில் அதிகம் வசூலித்த ஓபனிங்கில் ஹிருஹயபூர்வம் 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

      அகில் சத்யன் வசனம் எழுதியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.

      Actor Mohanlal Malavika Mohanan Hridayapoorvam மோகன்லால் மாளவிகா மோகனன் 
      Next Story
      ×
        X