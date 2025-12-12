Live
      வெளியானது மெஜந்தா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்
      வெளியானது 'மெஜந்தா' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Dec 2025 2:49 PM IST
      • இப்படத்திற்கு தரண்குமார் இசையமைக்கிறார்.
      • விரைவில் டீசர் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      சாந்தனு பாக்யராஜ்- அஞ்சலி நாயர் நடிக்கும் படம் 'மெஜந்தா'. பரத் மோகன் இயக்கும் இப்படத்தை பிராண்ட் பிளிட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சார்பில் டாக்டர் ஜேபி லீலாராம், ரேகா லீலாராம் மற்றும் ராஜு தயாரித்து வழங்குகின்றனர்.

      'மெஜந்தா' படத்தில் படவா கோபி, ஆர்.ஜே.ஆனந்தி, பக்ஸ் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். பல்லு ஒளிப்பதிவு செய்யும் இப்படத்திற்கு தரண்குமார் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பெரும்பகுதி சென்னையிலும், கோத்தகிரியிலும் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்நிலையில், 'மெஜந்தா' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது. இதனை நடிகர் சாந்தனு வெளியிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      எங்கள் அடுத்த படமான "மெஜந்தா"வின் அதிகாரப்பூர்வ ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி. இந்த நிறத்திற்குப் பின்னால் அவள் ஒருபோதும் எதிர்கொள்ள விரும்பாத ஒரு உண்மை இருக்கிறது. விரைவில் டீசர் வெளியாகும் என கூறியுள்ளார்.


