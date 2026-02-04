Live
      தனுஷ் படத்தில் இணைந்த மலையாள மெகாஸ்டார் மம்மூட்டி...
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Feb 2026 12:08 PM IST
      • படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
      • 'D55' படத்தின் பூஜை இன்று நடைபெற்றது.

      தனுஷ், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இணையும் படத்திற்கு `D55' என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி `D55' படத்தை பெரிய அளவில் ஆக்ஷன் அதிரடி படமாக எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளார் என கூறப்பட்டது.

      இதனை தொடர்ந்து, இந்தப் படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாக சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், 'D55' படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா, சாய் பல்லவி நடிக்கிறார் என்று படக்குழு ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தது. இந்நிலையில், 'D55' படத்தில் மெகாஸ்டார் மம்மூட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது உறுதியாகி இருக்கிறது.

      இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இதனை தனது X தளப் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். தனுஷ் 55-வது படத்தின் நடிகர், நடிகைகள் விவரம் தொடர்ச்சியாக அறிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்தப் படத்தின் பூஜை இன்று நடைபெற்றது.

